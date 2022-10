Atelier fabrication d’aquarelles végétale

Public adulte et à partir de 15 ans.

Aurore L’Hiver Naît vous propose de fabriquer vos aquarelles à partir des pigments de plantes.

Vous repartirez avec un petit kit de couleurs naturelles. Public adulte et à partir de 15 ans.

