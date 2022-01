Atelier fabrication d’abris à abeilles solitaires Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

Atelier fabrication d’abris à abeilles solitaires Sainte-Mère-Église, 28 mai 2022, Sainte-Mère-Église. Atelier fabrication d’abris à abeilles solitaires Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église

2022-05-28 16:00:00 – 2022-08-18 Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église Manche En famille, découvrez, avec l’association Les Goélands, ce petit habitant discret du jardin : l’abeille solitaire.

Fabrication d’un abri à abeilles solitaires par famille, à installer dans son jardin.

Sur réservation.

Tarif : 1.80€/pers. en plus de l’entrée au musée. En famille, découvrez, avec l’association Les Goélands, ce petit habitant discret du jardin : l’abeille solitaire.

Fabrication d’un abri à abeilles solitaires par famille, à installer dans son jardin.

Sur réservation.

Tarif : 1.80€/pers. en plus de… En famille, découvrez, avec l’association Les Goélands, ce petit habitant discret du jardin : l’abeille solitaire.

Fabrication d’un abri à abeilles solitaires par famille, à installer dans son jardin.

Sur réservation.

Tarif : 1.80€/pers. en plus de l’entrée au musée. Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sainte-Mère-Église Autres Lieu Sainte-Mère-Église Adresse Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Ville Sainte-Mère-Église lieuville Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église