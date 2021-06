Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac Atelier Fabrication Composteur Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Atelier Fabrication Composteur Putanges-le-Lac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Putanges-le-Lac. Atelier Fabrication Composteur 2021-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-26 17:00:00 17:00:00 Rabodanges 2 rue de la Pommeraie

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac « Envie de bricoler ? Venez fabriquer un composteur à légumes pour l’épicerie du [K] Rabo ! » Cet atelier est animé par Thierry et l’idée c’est d’allier DIY, palettes en bois et imagination pour fabriquer facilement un composteur ! Que vous soyez créatifs, cérébraux ou bricoleurs, vous êtes tous les bienvenues. Repas partagé : prévoyez un p’tit quelque chose à grignoter pour le midi ! Si vous avez des outils, n’hésitez pas en ramener quelques-uns. On finira la journée autour d’un apéro sur notre terrasse du [K]afé ! « Envie de bricoler ? Venez fabriquer un composteur à légumes pour l’épicerie du [K] Rabo ! » Cet atelier est animé par Thierry et l’idée c’est d’allier DIY, palettes en bois et imagination pour fabriquer facilement un composteur ! Que vous soyez… krabo.communication@gmail.com « Envie de bricoler ? Venez fabriquer un composteur à légumes pour l’épicerie du [K] Rabo ! » Cet atelier est animé par Thierry et l’idée c’est d’allier DIY, palettes en bois et imagination pour fabriquer facilement un composteur ! Que vous soyez… « Envie de bricoler ? Venez fabriquer un composteur à légumes pour l’épicerie du [K] Rabo ! » Cet atelier est animé par Thierry et l’idée c’est d’allier DIY, palettes en bois et imagination pour fabriquer facilement un composteur ! Que vous soyez créatifs, cérébraux ou bricoleurs, vous êtes tous les bienvenues. Repas partagé : prévoyez un p’tit quelque chose à grignoter pour le midi ! Si vous avez des outils, n’hésitez pas en ramener quelques-uns. On finira la journée autour d’un apéro sur notre terrasse du [K]afé !

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Étiquettes évènement : Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Ville Putanges-le-Lac lieuville 48.80042#-0.28295