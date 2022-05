Atelier Fabrication Chapeaux en Carton Le Poulpe Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 3 mai au mardi 10 mai à Le Poulpe

Dans le cadre du carnaval O LES MASQUE, l’ association AGO ( aceuille Goutte D’ or ) proposent des ateliers de confection de chapeaux en cartons, en coolaboration avec la ressourcerie le Poulpe Atelier Fabrication Chapeaux en Carton ( Accueil Goutte D’ or ) Le Poulpe 4 rue d’Oran, 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T15:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-10T15:00:00 2022-05-10T17:00:00

