Atelier Fabrication Chambre Noire, Vernissage Expo Photos Pissos, 2 avril 2022

médiathèque 52 route de Daugnague Pissos

2022-04-02

Pissos Landes Pissos

SAMEDI 2 AVRIL : ATELIER et VERNISSAGE

15H00 salle des fêtes : Expériences amusantes autour du Sténopé et fabrication d’une chambre noire avec le Prof Deux Mains Gauches

A partir de 8 ans (Sur réservation au 05 58 08 92 05). Atelier gratuit !

18h00: VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOS “40 Regards Landais” .

Les autrices de cette exposition que tout le monde s’arrache rencontreront le public et seront accompagnées de certaines des personnalités emblématiques de notre territoire et des Landes dont les portraits figurent dans l’exposition et le recueil.

Au plaisir de vous y retrouver…

EXPOSITION PHOTOS EVOLUTIVE DU 2 AU 23 AVRIL.

Chaque semaine de nouveaux portraits seront présentés au public.

La manifestation intervient dans le cadre de la programmation 2022 du Service Culturel de la CCCHL en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire

+33 5 58 08 92 05

médiathèque 52 route de Daugnague Pissos

