Atelier fabrication carnet d’écriture personnalisé Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens, samedi 4 mai 2024.

Atelier fabrication carnet d’écriture personnalisé Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde

La Médiathèque de Saint-Sulpice de Faleyrens est ravie de vous convier à son atelier de fabrication de carnet d’écriture personnalisé, destiné aux adolescents et aux adultes. Cet atelier sera animé par Stéphanie Fouquet.

Venez découvrir comment créer votre propre carnet d’écriture, personnalisé selon vos goûts et votre style. Exprimez votre créativité et laissez libre cours à votre imagination dans une ambiance conviviale et inspirante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens 1 Rue des Écoles

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com

