Atelier fabrication bracelet en dentelle Saint-Clément

2022-06-01 – 2022-12-18

Saint-Clément 30260

Saint-Clément

L’atelier se situe en milieu rural dans un jardin arboré. Au calme de la nature, se joint la sérénité de la dentelle Pour une découverte de la dentelle sur 3 H, je propose de réaliser un bracelet. Après avoir manipulé les fuseaux pour comprendre le tissage. Le matériel est mis à disposition : carreau ou métier, fuseaux, épingles, fil… Pour une formation plus poussée, je leur propose une progression dans l’apprentissage de la dentelle dite Torchon à la dentelle Cluny, la Polychromie, la dentelle Craponne, la dentelle Danoise, la dentelle de Bayeux, la dentelle Milanaise, la dentelle Duchesse, la dentelle. Une bibliographie de modèles est mise à leur disposition à l’atelier. Contemporaine…. Et chacune à son rythme !Une autre facette de mon enseignement est de vous amener à prévoir comment utiliser la dentelle et vous aider à réaliser votre projet que ce soit en encadrement pour un tableau, en création textile pour un rideau, un coussin, un abat- jour, en création de bijoux. Plaisir d’offrir ou décoration d’intérieur sont les grands moteurs. Le fil a toujours été mon inspiration. Créatrice de costumes dans une école de danse classique pendant 25 ans, j’ai pu vérifier combien l’œil humain était sensible à la finesse du fil. Passementerie, broderie, dentelle me permettaient d’apporter du beau, de la lumière, de la couleur… Toujours un plus !La dentelle particulièrement me subjuguait. Comment était-elle réalisée ? J’ai donc entrepris de découvrir ses « mystères ». De nombreuses formations m’ont amenée au Puy en Velay, à Brioude, Bayeux…. J’ai travaillé avec des Meilleurs Ouvriers de France, des Maîtres d’Art, des professeurs étrangers (Italie, Pays de l’Est) de qui j’ai reçu des enseignements très complémentaires dans le travail de la dentelle.En 2005, le pas est franchi : Création de mon atelier pour transmettre ce savoir-faire passionnant. Après plus de 15 ans d’enseignement, aucune lassitude : j’enseigne et je crée. Chaque début d’ouvrage est une nouvelle aventure que je partage avec mes élèves. Tarif : 25 € Durée : 3 heuresDates : Les mercredis 25 mai, 8 juin, 22 juin, 6 juillet et 20 juillet de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 HLes Vendredis 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet et 22 juillet de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 HLes Samedis 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet et 23 juilletNombre minimum -maximum de participant : de 1 à 5Age minimum: 8 ans (accompagné) Renseignements: Azaïs Magali Nom : Au fil du tempsAdresse : 107 rue des fontaines 30160 Saint ClémentTéléphone : 06 13 09 16 62Email : magali.azais@free.fr

magali.azais@free.fr +33 6 13 09 16 62

Saint-Clément

