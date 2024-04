Atelier fabrica’son Ludothèque Nay, mercredi 17 avril 2024.

Atelier fabrica’son Ludothèque Nay Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle printanière et du Mois du Son mis en place par la Bibliothèque Départementale du 64, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier DIY à destination des plus jeunes. Ils apprendront à fabriquer de petits instruments de musique, tel que maracas et castagnettes, à partir de matériaux recyclés.

Tout public à partir de 5 ans

Sur réservation. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Ludothèque 16 Rue du Docteur Talamon

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservation.culture@paysdenay.fr

L’événement Atelier fabrica’son Nay a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay