Atelier FabLab Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Atelier FabLab Musée Narbo Via, 30 mars 2022, Narbonne. Atelier FabLab

Musée Narbo Via, le mercredi 30 mars à 14:30

Une fois par mois, le FabLab du Grand Narbonne investit les ateliers de Narbo Via. Conçus en collaboration entre les équipes des deux lieux, les ateliers proposent un regard décalé sur les collections du musée au travers d’initiations à différentes technologies et logiciels. Les outils du FabLab permettent de réinterpréter les collections du musée en créant de nouvelles œuvres en 2D ou 3D qui seront mises à disposition des autres publics du musée lors de médiations ou qui intégreront la galerie tactile et mobile de Narbo Via. Ateliers en partenariat avec le FabLab du Grand Narbonne.

5€ / 3€ pour les bénéficiaires de la gratuité au musée, gratuité pour les adhérents au FabLab. Pour adultes et ados à partir de 12 ans

Atelier FabLab Musée Narbo Via Musée narbo via Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse Musée narbo via Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne Departement Aude

Musée Narbo Via Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

Atelier FabLab Musée Narbo Via 2022-03-30 was last modified: by Atelier FabLab Musée Narbo Via Musée Narbo Via 30 mars 2022 Musée Narbo Via Narbonne Narbonne

Narbonne Aude