Atelier Fablab : Apprends à fabriquer avec des lasers Mourenx, 10 novembre 2021, Mourenx.

Atelier Fablab : Apprends à fabriquer avec des lasers 2021-11-10 13:30:00 – 2021-11-10 15:00:00 CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Deviens le maître Yoda du MI[X] en maîtrisant les lasers. On a remplacé le sabre par un rayon qui peut découper ce que tu veux. On te montrera comment passer de l’idée au dessin sur ordinateur, et du dessin à la découpeuse laser.

+33 5 59 80 58 85

