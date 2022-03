Atelier fab-lab Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie Haut-Rhin EUR Le temps d’une après-midi pendant deux heures les adultes et les adolescents peuvent s’amusez à créer lors de ce « laboratoire de fabrication ». Sur réservation uniquement. Les adultes et les adolescents peuvent s’amusez à créer lors de ce « laboratoire de fabrication ». +33 3 89 47 59 78 Le temps d’une après-midi pendant deux heures les adultes et les adolescents peuvent s’amusez à créer lors de ce « laboratoire de fabrication ». Sur réservation uniquement. Lapoutroie

