Atelier expression orale pour lycéens : “On s’exprime !” Arcachon, 29 avril 2022, Arcachon.

Atelier expression orale pour lycéens : “On s’exprime !” Médiathèque MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-04-29 – 2022-04-29 Médiathèque MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Série d’exercices simples et ludiques, expérimentez vos capacités d’expressions orales et gestuelles, découvrez quelques astuces pour vous aider à gérer votre stress et à être plus convaincant…pour être mieux compris !

