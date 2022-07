Atelier expression des émotions

Atelier expression des émotions, 26 juillet 2022, . Atelier expression des émotions



2022-07-26 – 2022-07-26 EUR Par Hop in Yoga. Dès 8 ans. Entrée libre. En cas de pluie, repli en salle Kleber de l’Hôtel de Ville – place d’Armes Par Hop in Yoga. Dès 8 ans. Entrée libre. En cas de pluie, repli en salle Kleber de l’Hôtel de Ville – place d’Armes dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville