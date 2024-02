ATELIER EXPRESSION CRÉATIVE ENFANTS LA CAFETIERE Aurignac, mercredi 28 février 2024.

Pour les enfants qui ont envie de passer un moment créatif tout en liberté.

Pour cet atelier proposé à La Cafetière, chacun enfant est force de proposition et l’interventant.e est présent.e pour accompagner et aider à la réalisation des projets individuels et/ou collectifs.

Un bon moment de créativité partagé à coup sûr !

Tous les mercredis (sauf pendant les vacances)

Sur inscription au plus tard le lundi soir avant l’atelier! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:30:00

fin : 2024-02-28 18:00:00

LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

L’événement ATELIER EXPRESSION CRÉATIVE ENFANTS Aurignac a été mis à jour le 2024-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE