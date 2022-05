Atelier Expression créative, 19 mai 2022, .

Atelier Expression créative

2022-05-19 – 2022-05-19

Animé par Estelle et Julie : apprentissage et pratique d’activités créatives à travers la création artistique (dessin, peinture, collage, sculpture, …) ; la médiation créative favorise la communication, l’expression de ses émotions et de ses sentiments pour apporter un bien-être au quotidien. Durée : 1h30

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

Séance à 14h et à 15h30, RDV AASE.

Tarif : 4 € / séance.

AASE – Estelle 05 53 54 02 40

