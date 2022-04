Atelier-expositions à l’Atelier-Galerie “Le 10” Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc L’atelier-galerie “Le 10”, galerie accueille les artistes : – Karin Carmeliet, artiste-créatrice de bijoux contemporains,

– Arturo Costanzo, création de mode féminine,

– Guy Fredericq, sculpture,

– Ross Gash, artiste peintre,

– Orlane Zavaroni, céramiste plasticienne. +33 6 15 68 13 29 Le 10 galerie MTQ-page-001

