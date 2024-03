Atelier Explor’Actions – Exposition Cerveau Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mercredi 27 mars 2024.

Atelier Explor’Actions – Exposition Cerveau Atelier collaboratif proposé gratuitement aux professionnel·le·s de l’éducation. Au programme, visite de l’exposition et travail collectif, entre pairs. Mercredi 27 mars, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Sur inscription

Début : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:30:00+01:00

L’exposition Cerveau, organisée en trois parties, cette exposition, qui a pour commissaire scientifique Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France et directeur de l’Unité Inserm-CEA de neuro-imagerie cognitive, rend compte des dernières découvertes sur le cerveau, met l’accent sur les processus d’apprentissage en proposant de nombreux tests à expérimenter, et aborde les bases neuronales du comportement social.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

