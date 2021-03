ATELIER ‘EXPLIQUE MOI TON MOUTON’, 9 avril 2021-9 avril 2021, Frossay.

ATELIER ‘EXPLIQUE MOI TON MOUTON’ 2021-04-09 – 2021-05-09

Frossay 44320

Ferme pédagogique avec ateliers labelisée Accueil Paysan

« Au cœur du Pays de Retz, la ferme de Sergonne est une exploitation maraîchère d’environ 10 hectares, perchée au milieu du marais de l’Acheneau.

Nous cultivons des légumes variés et de saison, en agriculture biologique, tout au long de l’année, en respectant la terre et tous ses habitants.

Nous accueillons des moutons, qui ont un rôle important pour l’entretien du marais, et pour les cultures également, en pâturant, et en transformant la matière ! La terre n’en est que plus riche.

Nous vous proposons de venir découvrir notre ferme. C’est un lieu propice à la découverte de l’environnement.

En utilisant ses sens, ses méninges et son imagination, nous irons à la rencontre de la culture de la terre et ses outils. Nous ferons une escale découverte de la paysannerie d’autrefois et de son évolution au fil du temps. Enfin nous découvrirons le mouton sous toutes ses facettes, et surtout sa précieuse laine. »

Marché bio à la ferme : légumes, oeufs, pain, fromage, tisanes et confitures, et camion Vrac’n Retz

Ateliers pédagogiques en famille ou entre amis, vacances de printemps et d’été 2021

– « Sème ta graine » : découverte de la culture maraîchère : mercredi et vendredi après-midi

Balade, parcours d’orientation, ateliers de manipulation (la vie du sol, la graine, les légumes de saison).

– « Explique moi un mouton » : Découverte du cycle de la laine de A à Z : mercredi et samedi matin

Rencontre avec les brebis, manipulation des outils de la laine, de la toison brute au fil, création en feutre de laine, balade.

Ateliers et anniversaires à la ferme: hors vacances scolaires :

« Viens fêter ton anniversaire à la ferme » : Les mercredis de 14h à 17h

Et comment on fait la laine?

fermedesergonne@gmail.com +33 6 32 46 63 36 http://www.fermedesergonne.fr/

