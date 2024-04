ATELIER EXPÉRIENCES AUTOUR DE L’EAU, LES ORAGES ET LES ÉCLAIRS Gignac, mercredi 24 avril 2024.

En famille à partir de 6 ans et jusqu’à 10 ans / sur inscription

Expérience autour de l’eau et création d’une station d’épuration miniature .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:30:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

10 Rue Pierre Curie

Gignac 34150 Hérault Occitanie

