Atelier « Exercice contemporain de pixel artmosaic » – Maison natale Jean-François Millet La Hague, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Hague.

Atelier « Exercice contemporain de pixel artmosaic » – Maison natale Jean-François Millet 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 22:00:00 GREVILLE-HAGUE 19 Hameau Gruchy

La Hague Manche

Avec l’artiste Pascal Levaillant, réalisez un petit format en pixel-artmosaic.

« Le pixel-artmosaic est un nouvel âge de la mosaïque. Ma technique contemporaine consiste à assembler ici des tesselles de verre de 1 x 1 cm, collées et non jointoyées pour former l’image ».

La composition évoque les pixels informatiques.

Atelier pour les adultes et ados à partir de 15 ans, organisé durant la Nuit des musées / Pierres en Lumières

Chacun repart avec ses réalisations.

Gratuit.

Sur réservation, nombre de places limité.

STOP COVID-19

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires à compter du 19 mai 2021.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans – Désinfection des mains à l’entrée (gel fourni) – jauge limitée dans les salles.

maisonmillet@lahague.com +33 2 33 01 81 91

