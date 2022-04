Atelier éveil sonore et musical bébé Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Atelier éveil sonore et musical bébé Vichy, 27 avril 2022, Vichy. Atelier éveil sonore et musical bébé Coaching pilate Vichy 35 rue Sainte-Cécile Vichy

2022-04-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-27 11:00:00 11:00:00 Coaching pilate Vichy 35 rue Sainte-Cécile

Vichy Allier EUR 25 25 Au cours de cette découverte musicale en famille: chansons, comptines de tout horizon, berceuse , massages rigolos, manipulation d’instruments de musique accompagné des sons et vibrations d’instruments du monde +33 6 34 61 16 20 https://www.sophrologue-sonotherapeute-vichy.fr/ Coaching pilate Vichy 35 rue Sainte-Cécile Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Coaching pilate Vichy 35 rue Sainte-Cécile Ville Vichy lieuville Coaching pilate Vichy 35 rue Sainte-Cécile Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Atelier éveil sonore et musical bébé Vichy 2022-04-27 was last modified: by Atelier éveil sonore et musical bébé Vichy Vichy 27 avril 2022 Allier vichy

Vichy Allier