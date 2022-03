Atelier “Eveil musical” Salle associative Dampierre-en-burly Catégorie d’évènement: Dampierre-en-Burly

Atelier “Eveil musical” Salle associative, 16 mars 2022, Dampierre-en-burly. Atelier “Eveil musical”

Salle associative , le mercredi 16 mars à 09:15

– par l’association Paroles de BB – Venez partager un moment avec votre enfant pour lui faire découvrir et explorer la musique – Comptines, instruments de percussion, danses… – Accessible dès 2 mois jusqu’à 5 ans PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Atelier “Eveil musical” Salle associative Dampierre-en-burly Dampierre-en-burly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T09:15:00 2022-03-16T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dampierre-en-Burly Autres Lieu Salle associative Adresse Dampierre-en-burly Ville Dampierre-en-burly lieuville Salle associative Dampierre-en-burly

Salle associative Dampierre-en-burly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dampierre-en-burly/

Atelier “Eveil musical” Salle associative 2022-03-16 was last modified: by Atelier “Eveil musical” Salle associative Salle associative 16 mars 2022 Dampierre-en-Burly Salle associative Dampierre-en-burly

Dampierre-en-burly