du mercredi 17 novembre au samedi 27 novembre à 181 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Atelier « éveil musical pour les bébés » pour apaiser les tout-petits une séance tout en douceur et en musique pour un temps calme et musical. Animé par le conteur-musicien Yannig Mahé Gratuit à partir de 3 mois-Sur inscription

2021-11-17T11:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T12:00:00

