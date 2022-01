Atelier éveil musical – petite enfance Plougasnou, 20 janvier 2022, Plougasnou.

Atelier éveil musical – petite enfance Maison de la Mer 1, rue de l’Abbesse Plougasnou

2022-01-20 – 2022-01-20 Maison de la Mer 1, rue de l’Abbesse

Plougasnou Finistère

Pour les tout-petits, leurs parents et assistantes maternelles, PED vous propose 4 temps autour de la musique grâce à deux intervenantes et leurs approches respectives… (son, chant, conte et gestes…).

– Jeudi 20 janvier et 24 mars 10-11h avec Camille Hattiger

Camille propose aux tout petits d’approcher le son avec des Histoires sonores pour développer la créativité et

l’imaginaire, faire sonner des instruments pour s’exprimer et mimer les sons de la nature ; aborder le rythme avec des petits jeux de percussion…

Puis improviser et jouer ensemble avec un grand choix d’instruments. Dans cet atelier ce sont les enfants qui sont les musiciens et explorateurs de sons.

– Mercredi 16 février, 3 temps pour les petits

1 – 10h-10h45 – Pour les 0-1 ans : CHANTE AVEC BÉBÉ ! avec Vanessa Mevel yogasankalpa.fr

Créer un lien avec les enfants, par la musique, est riche pour son éveil, mais aussi pour le lien que vous partagez avec lui.

2 – 11h-11h45 – Pour les 1an – 4 ans : ÉVEIL MUSICAL parents-enfants !

L’éveil corporel, éveil musical par le conte.

Divers temps s’enchaînent au cours du temps d’éveil musical : on vous invite à chanter avec vos enfants ! avec des chansons pour petits et grands, accompagnés de jeux de rythmes, découvertes de comptines et de sons, travail corporel, exploration d’objets sonores, danses, audition, histoires sonores et jeux de doigts…

3- 15h30-16h30 – GOÛTER/CONCERT Pour les petits, moyens, grands enfants :

Des membres de l’atelier de musique Celtique de l’association PED, proposent une présentation de leurs instruments et un peu de musique autour d’un goûter offert.

Réservation obligatoire et renseignements : animation@projets-echanges-developpement.net

Tarif : 5€ l’adhésion

A Maison de la Mer.

animation@projets-echanges-developpement.net http://www.facebook.com/projetsechangesetdeveloppement

Maison de la Mer 1, rue de l’Abbesse Plougasnou

