Atelier éveil : jeux autour des émotions Salies-de-Béarn, 1 novembre 2022, Salies-de-Béarn.

2022-11-01 10:30:00 – 2022-11-01

« Grosse colère et fantaisies ».

La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

+33 5 59 65 05 37

