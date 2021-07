Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre, Sarthe ATELIER EVEIL A L’OEIL PHOTOGRAPHIQUE Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

ATELIER EVEIL A L’OEIL PHOTOGRAPHIQUE Asnières-sur-Vègre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Asnières-sur-Vègre. ATELIER EVEIL A L’OEIL PHOTOGRAPHIQUE 2021-07-07 – 2021-07-07

Asnières-sur-Vègre Sarthe Animé par des membres de l’association AsnièresPassionPhotographies72, cet atelier pour les enfants de 6 à 12 ans se veut être un terrain d’expérimentation et de découverte de la photographie.

*Prévoir un appareil photo numérique*

Découvrez l'histoire de la photographie et l'art du cadrage lors de cet atelier. Animé par des membres de l'association AsnièresPassionPhotographies72, cet atelier pour les enfants de 6 à 12 ans se veut être un terrain d'expérimentation et de découverte de la photographie.

*Prévoir un appareil photo numérique*

Sur réservation

*Prévoir un appareil photo numérique*

