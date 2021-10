Paris AW² - Agence internationale d’architecture et de design Paris Atelier – Évadons-nous ! AW² – Agence internationale d’architecture et de design Paris Catégorie d’évènement: Paris

Située place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, l’agence d’architecture et d’architecture intérieure AW² ouvre ses portes pour la quatrième année consécutive à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. Des ateliers ludiques d’initiation à l’architecture seront proposés par l’équipe au sein de notre Matériauthèque. Ces ateliers s’intitulent « Évadons-nous ! » afin de faire voyager, curieux novices ou passionnés professionnels, petits et grands dès 6 ans. Nous vous proposons une immersion dans notre univers, devenez architecte le temps d’une séance de travail … Nous avons tous envie de partir, de s’échapper pour nous ressourcer dans un lieu imaginaire ou réel, lointain ou non, familier ou complètement exotique. Et si nous dessinions ensemble la chambre d’hôtel de vos rêves, celle dans laquelle vous aspirez à l’évasion ? Pour ce faire, nous vous invitons à suivre les 4 étapes de notre atelier ludique qui sont basées sur la logique de l’élaboration d’un projet : Étape 1 – Où ? Définir le contexte du projet à travers le choix d’images d’inspiration. Dans cet atelier l’objectif du visiteur est de mettre en scène une planche d’inspiration du contexte ; de s’interroger sur le lieu d’implantation. Étape 2 – Avec quoi ? Choisir les matériaux et matières, comme pour une réunion matière avec un client, l’objectif du visiteur est ici de mettre en scène une planche matériaux cohérente avec les ressources locales, la culture, les savoir-faire du lieu d’implantation. Étape 3 – Comment ? Dessiner les esquisses et plans de principe. Ici l’objectif du visiteur est de se glisser dans la peau de l’architecte concepteur. Étape 4 – Placer le mobilier sur le plan de la chambre d’hôtel. Cette dernière étape est la concrétisation de votre projet. Vous allez pouvoir occuper l’espace comme bon vous semble et vous projeter dans la chambre de vos rêves en lui attribuant une touche toute personnelle ! Notre activité « Évadons-nous ! », est adaptée aux visiteurs à partir de 6 ans, mais est aussi conçue pour amuser les plus grands. À la suite de cet atelier, nous vous préparons une activité complémentaire qui vous permettra de tester vos connaissances et votre sens de l’observation… Les horaires des ateliers : Samedi et dimanche : de 11h à 13h, puis de 14h à 16h ***Les règles sanitaires devront être rigoureusement respectées durant les deux journées de Portes Ouvertes. Le masque est obligatoire pour la visite et du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.***

L’entrée aux Journées Portes Ouvertes est libre mais le nombre de personnes présent dans les salles au même moment est limité en vue des restrictions Covid-19.

Journées nationales de l'architecture AW² – Agence internationale d'architecture et de design 1 rue du Vieux Colombier 75006 Paris

Samedi et dimanche : de 11h à 13h, puis de 14h à 16h

