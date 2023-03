Eugène Griotte, atelier de porcelaine, ouvre ses portes Atelier Eugène Griotte, 29 mars 2023, Paris.

L’atelier Eugène Griotte créé des objets de design en porcelaine depuis 2018. Installée depuis 2022 dans le quartier de la Goutte d’Or, la créatrice vous propose à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art une programmation de découverte entre ateliers d’initiation pour jeune public, visite tactile et rencontres artistiques.

Mercredi 29 mars

Ateliers découverte 8 – 12 ans

Les participants seront conviés à réaliser des objets en porcelaine alliant les techniques de coulage et d’estampage. Les ateliers seront animés par la créatrice d’Eugène Griotte (Camille Le Chatelier) et l’artiste Nathalie Novain.

10h-13h : 6 places

14h-17h : 6 places

Les accompagnants curieux sont acceptés, mais non obligatoires. Blouse et matériel fourni. Inscription gratuite par mail : contact@eugene-griotte.fr. Priorité aux inscrits habitant le quartier.

Week-end portes-ouvertes

À l’occasion de ses portes-ouvertes, Eugène vous propose de rencontrer des artistes qui comptent pour lui, et de venir découvrir le savoir-faire du travail de la porcelaine de coulage. L’atelier sera ouvert de 10h à 19h et plusieurs rendez-vous sur inscription vous sont proposés.

Samedi 1er avril

10h-11h – visite tactile

Les participants seront conviés à une découverte tactile de formes, de textures et de matériaux qui constituent l’environnement de travail de l’atelier. L’occasion également de découvrir l’espace, les outils, les gestuelles qui font ce métier.

Nombre de places : 6 participants et leurs accompagnants.

Inscription libre par mail : contact@eugene-griotte.fr

13h30 – 16h30 – Atelier découverte 12-16 ans

Les participants seront conviés à réaliser des objets en porcelaine alliant les techniques de coulage et d’estampage. Les ateliers seront animés par la créatrice d’Eugène Griotte (Camille Le Chatelier) et l’artiste Nathalie Novain. 6 places gratuites sur inscription par mail : contact@eugene-griotte.fr. Les accompagnants curieux sont acceptés, mais non obligatoires. Blouse et matériel fourni. Priorité aux inscrits habitant le quartier.

17h – 19 h – Rencontre avec Thomas Perino

Thomas Perino, artiste, auteur et graveur sur bois, a contribué à la réalisation d’un jeu avec Eugène Griotte. « Au nom du soir » est un jeu de réflexion convivial et apéritif basé sur le Tangram. Le but de celui-ci est d’amener les joueurs à échanger des histoires, souvenirs et pensées autour d’un verre. Le public sera convié à participer librement à des courtes parties de jeu tout en découvrant le travail de gravure de l’artiste.

Événement accessible sans inscription.

Dimanche 2 avril

Démonstration de tournage sur plâtre

De 10h à 13h

De 14h à 16h

Le tournage sur plâtre est la base de la réalisation de modèles pour le travail de la porcelaine. La créatrice vous convie à suivre la création de plusieurs modèles, voir de vous essayer à cette pratique, if you dare !

Événement libre, sans réservation.

17h-19h – Concert

Datura est une rencontre, celle d’une viole de gambe et d’une voix.

Ce duo, né du désir de célébrer la langue dans sa luxuriance, arpente la chanson française.

Chercher la poésie dans la forme humble et complexe de chansons de Léo Ferré, Alain Bashung, Serge Gainsbourg, André Minvielle, Jacques Dutronc, Babx, Claude Nougaro…

Céline Régnard (chant) et Marie-Suzanne de Loye (Viole de gambe) offrent à ces chansons un écrin moderne, créant par le son de nouveaux échos, de nouvelles écoutes.

Datura vous invite à la rencontre de son inventaire poétiqueÉvénement accessible sur inscription : contact@eugene-griotte.fr

