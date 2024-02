ATELIER ÊTRE À L’AISE AVEC LES PRODUITS BIO LES BASES DE LA CUISINE ALTERNATIVE Angers, samedi 6 juillet 2024.

ATELIER ÊTRE À L’AISE AVEC LES PRODUITS BIO LES BASES DE LA CUISINE ALTERNATIVE Angers Maine-et-Loire

Avec ce stage de deux jours le vendredi et samedi, vous appréhenderez les produits issus de l’agriculture biologique dans une approche globale de qualité alimentaire afin d’acquérir les bases de cuisine bio et végétarienne pour compléter, enrichir et diversifier la cuisine traditionnelle. 210 210 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 09:00:00

fin : 2024-07-06 16:30:00

6 rue george morel

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@eco-formation.org

L’événement ATELIER ÊTRE À L’AISE AVEC LES PRODUITS BIO LES BASES DE LA CUISINE ALTERNATIVE Angers a été mis à jour le 2024-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire