Lot En famille

Sur inscription

Durée : 2h Fabriquez vos décorations de Noël ! Venez apprendre à plier/confectionner une étoile de « Froebel » en 3D.

Le matériel est fourni. +33 9 67 34 62 43 © Stux – Pixabay

