Plongez dans le monde de l’origami monumental atelier étincelles métallerie 5 le haut moulac, 31 mars 2023, Saint-Jean-Brévelay. Plongez dans le monde de l’origami monumental 31 mars – 2 avril atelier étincelles métallerie 5 le haut moulac Visite guidée et cheminement parmi les sculptures dans le parc.

Vous pourrez découvrir ma grue rouge, réplique grand format de ce pliage emblématique de l’origani,et sa belle histoire associée.

Vous serrez accueilli par un ensemble de perroquets devenus « la marque » de ma création. Explications sur ma démarche artistique avec des croquis et maquettes.

Je vous expliquerai mon inspiration et mon envie de faire du grand, du monumental.

Un atelier de pliage d’origami papier pour les enfants…. Visite guidée de l’atelier, des réalisations en cours, et démonstration (1 par heure) de découpe plasma, des différents procédés de soudage avec démonstration d’assemblage de pièces inox et pliage manuel … mon quotidien. atelier étincelles métallerie 5 le haut moulac saint jean brévelay Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelier-etincelles-metallerie.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T14:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 sculptures métal art Diégo, le chien rouge, demande son chemin aux perroquets moqueurs du château.

