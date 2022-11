Atelier et visite « Journée internationale des personnes handicapées » Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier et visite « Journée internationale des personnes handicapées » Musée des Plans-Reliefs, 3 décembre 2022, Paris. Du samedi 03 décembre 2022 au dimanche 04 décembre 2022

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, le musée des Plans-Reliefs propose deux activités gratuites, destinées aux personnes malvoyantes et malentendantes, sur réservation. Les familles sont les bienvenues ! Visite découverte tactile Samedi 3 décembre, 11h00 Cette visite est conçue pour accueillir les personnes aveugles ou malvoyantes, notamment les enfants et leur famille, à partir de 7 ans. Une conférencière du musée présentera la collection unique au monde des plans-reliefs, en audiodescription et à l’aide de dispositifs tactiles. Gratuit. Durée : 1h00 Atelier en LSF « Carte en métal »

Dimanche 4 décembre, 14h30 Cet atelier traduit en langue française des signes commencera par une visite du musée et la découverte du plan-relief du célèbre Mont Saint-Michel. Puis les enfants iront en salle d’atelier réaliser des cartes en métal inspirées de la tradition des enseignes de pèlerinage, pour une création tout en relief ! Pour les familles avec enfants de 7 à 12 ans. Gratuit. Durée : 1h30 RÉSERVATION OBLIGATOIRE pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/

