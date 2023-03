Participez gratuitement à la création de votre portrait d’art Atelier et Studios Thierry Seguin Photographie Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Participez gratuitement à la création de votre portrait d’art Atelier et Studios Thierry Seguin Photographie, 31 mars 2023, Viroflay. Participez gratuitement à la création de votre portrait d’art 31 mars – 2 avril Atelier et Studios Thierry Seguin Photographie Vivez gratuitement une expérience inoubliable en posant pour le photographe Thierry Seguin.

Séance de prise de vue : Vous n’êtes probablement pas un modèle professionnel. N’ayez crainte : Thierry saura vous guider et vous mettre à l’aise afin de vous sublimer.

Thèmes possibles : voir la page dédiée.

Tenues : Amenez vos tenues préférées.

Une fois votre séance réservée, vous planifierez un rdv de préparation en visio sur WhattsApp ou par téléphone, afin de

– cerner vos attentes,

– lever vos éventuelles appréhensions,

– vous aider dans le choix de vos tenues.

Le studio dispose également de robes de grossesse en dentelle, voilages, et lingerie fine.

Séance Projection sur écran de cinéma

A l’issue de la séance, un rdv sera pris pour vous présenter les photos lors d’une projection privée sur un écran de cinéma.

