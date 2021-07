La baule 1 rue Lenormand 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Atelier et stages d’imprimerie à l’ancienne Semis de Lettres au Jardin de Papier 1 rue Lenormand 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

du jeudi 15 juillet au mardi 17 août à 1 rue Lenormand 44500 La baule

Utilise des caractères mobiles d’imprimerie et une presse pour imprimer avec de jolies lettres, ton propre texte, à la manière de Gutenberg. Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans. Les ateliers et stages du matin sont destinés aux enfants de 7 à 12 ans et ceux de l’après-midi, quand à eux, pourront être inter-générationnels. Chaque participant vient avec son propre tablier ou blouse de protection, son masque et sa bouteille d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T16:30:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T16:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:30:00

