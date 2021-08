La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique ATELIER ET STAGES D’IMPRIMERIE À L’ANCIENNE : A VOS GOUGES, 1…2…3…GRAVEZ! La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Tout l’été des stages et ateliers d’imprimerie à l’ancienne.

Grave ton dessin dans une plaque puis révèle ta gravure colorée sur le papier à l’aide de la presse ancienne. Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans.

Les ateliers et stages du matin sont destinés aux enfants de 7 à 12 ans et ceux de l’après-midi, quand à eux, pourront être inter-générationnels.

lettresenvoyage@outlook.com +33 6 41 17 00 94 http://www.facebook.com/Lettres-en-voyage

