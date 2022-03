Atelier et spectacle par la Compagnie Pas folle la Guêpe Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Atelier et spectacle par la Compagnie Pas folle la Guêpe Lesparre-Médoc, 26 mars 2022, Lesparre-Médoc. Atelier et spectacle par la Compagnie Pas folle la Guêpe Bibliothèque municipale 22 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

2022-03-26 – 2022-03-26 Bibliothèque municipale 22 rue Jean-Jacques Rousseau

Lesparre-Médoc Gironde EUR 0 De 11h à 12h : atelier enfant-parent (à partir de 5 ans) “Percussions corporelles”. Faire du son avec son corps, c’est possible !

De 15h30 à 16h30 : spectacle familial (à partir de 3 ans) “Laissez promener vos oreilles” : ” Il était une fois…”. C’est la formule magique qu’utilise la conteuse pour faire revivre les histoires. Mais, ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est le petit silence qu’il y a juste après. Dans ce petit silence, elle se dit que tout est possible, qu’elle peut nous raconter une histoire qui fait peur, une histoire de vacances, peut-être même une histoire que vous connaissez déjà ?

Un goûter sera servi à l’issue de la représentation.

Ces animations sont proposées par la compagnie Pas Folle la Guêpe, dans le cadre du printemps des poètes.

Places limitées – Sur inscription De 11h à 12h : atelier enfant-parent (à partir de 5 ans) “Percussions corporelles”. Faire du son avec son corps, c’est possible !

De 15h30 à 16h30 : spectacle familial (à partir de 3 ans) “Laissez promener vos oreilles” : ” Il était une fois…”. C’est la formule magique qu’utilise la conteuse pour faire revivre les histoires. Mais, ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est le petit silence qu’il y a juste après. Dans ce petit silence, elle se dit que tout est possible, qu’elle peut nous raconter une histoire qui fait peur, une histoire de vacances, peut-être même une histoire que vous connaissez déjà ?

Un goûter sera servi à l’issue de la représentation.

Ces animations sont proposées par la compagnie Pas Folle la Guêpe, dans le cadre du printemps des poètes.

Places limitées – Sur inscription +33 5 56 41 80 66 De 11h à 12h : atelier enfant-parent (à partir de 5 ans) “Percussions corporelles”. Faire du son avec son corps, c’est possible !

De 15h30 à 16h30 : spectacle familial (à partir de 3 ans) “Laissez promener vos oreilles” : ” Il était une fois…”. C’est la formule magique qu’utilise la conteuse pour faire revivre les histoires. Mais, ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est le petit silence qu’il y a juste après. Dans ce petit silence, elle se dit que tout est possible, qu’elle peut nous raconter une histoire qui fait peur, une histoire de vacances, peut-être même une histoire que vous connaissez déjà ?

Un goûter sera servi à l’issue de la représentation.

Ces animations sont proposées par la compagnie Pas Folle la Guêpe, dans le cadre du printemps des poètes.

Places limitées – Sur inscription Mairie de Lesparre

Bibliothèque municipale 22 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Bibliothèque municipale 22 rue Jean-Jacques Rousseau Ville Lesparre-Médoc lieuville Bibliothèque municipale 22 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Atelier et spectacle par la Compagnie Pas folle la Guêpe Lesparre-Médoc 2022-03-26 was last modified: by Atelier et spectacle par la Compagnie Pas folle la Guêpe Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 26 mars 2022 Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde