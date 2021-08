Beaudignies Beaudignies Beaudignies, Nord Atelier et soirée vinyles avec les 2L Beaudignies Beaudignies Catégories d’évènement: Beaudignies

Beaudignies, le samedi 18 septembre à 16:00

La compagnie 2L est une compagnie théâtrale professionnelle créée en 2008. Elle a pour vocation la création de spectacles mêlant théâtre et musique, mais aussi d’autres disciplines artistiques (vidéo, arts plastiques…) et s’engage au travers de nombreuses actions de sensibilisation et formation sur le terrain auprès des habitants dans un travail de médiation et de création artistique. Le projet « soirées vinyles » se déroule en 2 phases : – un temps d’atelier rencontre artistes/habitants volontaires (de 7 à 77 ans même plus) de 16h à 19h – la soirée vinyles à 20h : un moment de convivialité mis en scène à partir des témoignages récoltés et avec les participants à l’atelier. Autour d’une platine vinyles, les chansons évoquées pendant les rencontres seront écoutées et les témoignages seront dits, soit par les habitants, soit par un comédien qui portera la parole de ceux qui ne veulent pas l’exprimer en public.

Réservations obligatoires – Possibilité de s’inscrire juste à la soirée ou à l’atelier et à la soirée

Lieu exact connu 1 semaine avant l'événement.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T21:00:00

