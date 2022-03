Atelier : Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Jeux médiévaux Musée de l’abbaye de Graville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Atelier : Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Jeux médiévaux Musée de l’abbaye de Graville, 14 mai 2022, Le Havre. Atelier : Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Jeux médiévaux

Musée de l’abbaye de Graville, le samedi 14 mai à 19:00

L’association AISLING-1198 vous fera revivre l’ambiance des fêtes médiévales au travers de plus de 20 jeux médiévaux. « Chasse au lièvre », « Douze chiens », « Quinze tables », « Paume Carie »… ici on s’affronte sans armure mais avec astuce. L’association AISLING-1198 vous fera revivre l’ambiance des fêtes médiévales au travers de plus de 20 jeux. « Chasse au lièvre » ou « quinze tables »,… ici on s’affronte sans armure mais avec astuce. Musée de l’abbaye de Graville Rue de l’abbaye, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

