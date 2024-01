Atelier et Rencontre avec Alice Zeniter Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez, mercredi 28 février 2024.

Dans le cadre du Mois du livre en Bretagne, et avec l’appui chaleureux des éditions de l’Arche, nous avons la joie d’accueillir Alice Zeniter. C’est fête !

Alice Zeniter écrit dans plusieurs directions : des romans fameux L’Art de perdre, Comme un empire dans un empire –, un roman ado à quatre mains, Home sweet home, un seul en scène, Je suis une fille sans histoire, un essai, Toute une moitié du monde. Elle développe également des projets de mise en scène.

Nous avons imaginé ensemble deux temps de rencontres cousus-main.

13-15h : Atelier d’écriture : Écrire le vivant non-humain

Dans le sillage de son essai Toute une moitié du monde, Alice Zeniter proposera un atelier d’écriture autour du vivant non-humain.

Pour amorcer l’atelier, vous êtes invité.e à venir avec un extrait qui évoque le vivant non-humain : article, passage d’un roman, poésie, essai… Un texte qui n’est pas écrit par vous, mais qui vous inspire, de moins de 500 mots.

Jauge limitée à 12 participant.e.s, réservation indispensable par mail à reservation@librairiedelanglerouge.com

Public adulte et jeune adulte

19h30 : Rencontre avec Alice Zeniter

Parce qu’Alice Zeniter est aussi convaincante en tant qu’écrivaine qu’en tant que lectrice. Parce que la réflexion rigoureuse et ludique que développe l’autrice dans Je suis une fille sans histoire et Toute une moitié du monde sur la fonction du héros (de l’héroïne?), le statut des personnages féminins, la question de l’agentivité, et plus largement, la fabrique d’un roman, nous semble très stimulante.

À partir des textes Je suis une fille sans histoire et Toute une moitié du monde, ainsi que des romans d’Alice Zeniter, un échange autour de la fabrique du récit, des pratiques et des enjeux de l’écriture.

Jauge est limitée , aussi il est impératif de réserver : reservation@librairiedelanglerouge.com / 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Préciser votre nom et n° de téléphone. .

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne bonjour@librairiedelanglerouge.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28



