Atelier et micro-conférence “Histoires Imaginaires »

Ciné 220, le dimanche 13 février à 14:30

**Micro-conférence au Musée numérique sur les Histoires Imaginaires, contes et légendes par Franck Senaud, suivi de l’atelier “ Imagine ton histoire” par Aurore Amouroux** Micro-Folie Jeune Public dès 6 ans Découverte des collections des plus grands musées nationaux sur l’écran du Ciné220 accompagnées de tablettes numériques, d’un conférencier et suivies d’un atelier créatif : « Imagine ton histoire », pour apprendre à raconter des histoires imaginaires à partir de ce qui est évoqué dans les œuvres d’art du Musée Numérique.. Conférence en Accès libre et gratuit, Atelier sur réservation sur [[cine220@mairie-bretigny91.fr](mailto:cine220@mairie-bretigny91.fr)](mailto:cine220@mairie-bretigny91.fr), 01 60 84 11 45

Entrée gratuite sur réservation pour l’atelier

Préfigurations propose une Micro-conférence au Musée numérique sur les Histoires Imaginaires, contes et légendes par Franck Senaud, suivi de l'atelier " Imagine ton histoire" par Aurore Amouroux

2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:30:00

