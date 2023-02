Bruits d’eau Atelier et jardin d’artiste La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Bruits d’eau Atelier et jardin d’artiste, 3 juin 2023, La Baule-Escoublac. Bruits d’eau 3 et 4 juin Atelier et jardin d’artiste

Site entièrement non fumeur

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur mi Atelier et jardin d’artiste 18 avenue mermoz la baule La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Entrée de l’atelier – jardin , par accès parking Gare Nord La Baule

Jardin de sculptures de type méditerranéen. Atelier de peinture et de sculpture. Exposition d’art premier. Bibliothèque. Bruits d’eau. Les multiples musiques du jardin. Le ruisseau de la mare sous les pins maritimes centenaires joue en harmonie avec le courant d’eau du bassin du patio.

D’autres musiques venant de l’atelier de sculpture font écho à ces jeux d’eaux.

Les chants d’oiseaux forment le choeur qui sublime les moments au jardin.

Le jardin est un refuge LPO.

