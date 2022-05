Atelier et jardin d’artiste Atelier et jardin d’artiste La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Adapter la vie du jardin face au changement climatique , déjà visible en particulier cet hiver, avec une floraison et un éveil de la nature très précoce sur la côte d’amour Visite commentée de l’ensemble du site , jardin,atelier, pratique de jardinage, changement climatique , adaptation, plantation , sols et eau. A voir des espèces australes qui s’adaptent au climat Le jardin est un refuge LPO

entrée libre

Visite commentée du jardin de sculptures et de l’atelier. Découverte de plantes australes et de Méditerranée . Atelier et jardin d’artiste 18 avenue mermoz la baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:00:00

