Atelier et Escape Game du Château Castera Saint-Germain-d’Esteuil, 14 octobre 2021, Saint-Germain-d'Esteuil.

Atelier et Escape Game du Château Castera 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-15 18:00:00

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

8 EUR De nombreuses activités vous attendent telle que la balade champêtre et viticole à la découverte de nos parcs et jardins, de notre chapelle et de notre chai à barrique.

Un atelier d’accord vin et pâtisserie sera également proposé pour vous faire découvrir le vin de la propriété de manière ludique et insolite. Enfin venez résoudre les énigmes de notre Escape Game dans la tour médiévale du Château.

Une dégustation gratuite de Château Castera, Château Bois Mondont 2015, Anthoinette 2020 et Perle Rose 2020 sera également proposée.

Château Castera

dernière mise à jour : 2021-08-05 par