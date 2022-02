ATELIER ET DÉDICACE AVEC ANNE MONTEL À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon L’aquarelle selon Anne Montel

Anne Montel, illustratrice, fera découvrir au public les bases de l’aquarelle grâce à une démonstration puis une mise en pratique.

Atelier à partir de 8 ans (limité à 10 personnes)

Atelier de 9h30 à 11h15

