Bailleau-le-Pin Médiathèque de Bailleau-le-Pin Bailleau-le-Pin, Eure-et-Loir Atelier et concert de SLAM à Bailleau-le-Pin samedi 20 novembre Médiathèque de Bailleau-le-Pin Bailleau-le-Pin Catégories d’évènement: Bailleau-le-Pin

Eure-et-Loir

Atelier et concert de SLAM à Bailleau-le-Pin samedi 20 novembre Médiathèque de Bailleau-le-Pin, 20 novembre 2021, Bailleau-le-Pin. Atelier et concert de SLAM à Bailleau-le-Pin samedi 20 novembre

le samedi 20 novembre à Médiathèque de Bailleau-le-Pin

### Samedi 20 novembre 2021 à la **médiathèque de Bailleau-le-Pin** ### Venez apprendre à écrire du Slam ### et ### écouter le concert d’**Insa Sané** et **Kab** ### **- 16h00 : Atelier d’écriture** ### **- 20h30 : Concert** **GRATUIT – Réservervation obligatoire** Atelier et concert par : [**Insa Sané**](https://www.facebook.com/insa.sane.94), le slameur (également comédien et écrivain : auteur de “Sarcelles-Dakar” et “Daddy est mort”) et Kab (guitariste-chanteur) son comparse du groupe Le Soul Slam Band). . [[https://www.youtube.com/watch?v=nz8zxp8VJoA](https://www.youtube.com/watch?v=nz8zxp8VJoA)](https://www.youtube.com/watch?v=nz8zxp8VJoA) . Découvrez le slameur Insa Sané dans une Rencontre sur ARTE : . [Découvrez le slameur Insa Sané dans une Rencontre sur ARTE](https://www.arte.tv/fr/videos/079827-000-A/rencontre-avec-insa-sane/) . **Réservervation obligatoire :** 02 37 25 35 32 06 43 19 53 76 [mediatheque.bailleaulepin28@orange.fr](mailto:mediatheque.bailleaulepin28@orange.fr) . **Pass saniraire demandé à l’entrée** . . [_RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre sur inscription

Venez apprendre à écrire du Slam avec le slameur Insa Sané et Kab (guitariste-chanteur) son comparse du groupe Le Soul Slam Band. Atelier à 16h00 + Concert à 20h30 Médiathèque de Bailleau-le-Pin 4 rue de l’église 28120 Bailleau-le-Pin Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bailleau-le-Pin, Eure-et-Loir Autres Lieu Médiathèque de Bailleau-le-Pin Adresse 4 rue de l'église 28120 Bailleau-le-Pin Ville Bailleau-le-Pin lieuville Médiathèque de Bailleau-le-Pin Bailleau-le-Pin