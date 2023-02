Etat de sièges Atelier et Comptoir du Tapissier FONTENAY LE COMTE Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Etat de sièges Atelier et Comptoir du Tapissier, 31 mars 2023, FONTENAY LE COMTE. Etat de sièges 31 mars – 2 avril Atelier et Comptoir du Tapissier Le Comptoir du Tapissier ouvre des portes handicap moteur mi Atelier et Comptoir du Tapissier 105 / 108 rue des loges Fontenay le Comte FONTENAY LE COMTE 85200 Vendée Pays de la Loire A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Comptoir du Tapissier vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir l’ambiance de l’atelier, les différentes matières qui sont utilisées pour la réfection traditionnelle des fauteuils : sangles, ressorts, toiles, crin. Vous découvrirez également les outils utilisés pour notre travail. Pratiquement identiques à ceux utilisés par nos prédécesseurs depuis le XVIIIème siècle, ils nous permettent de perpétuer les gestes du tapissier et faire perdurer le savoir – faire transmis par les anciens. Nous avons à coeur de vous faire découvrir ou redécouvrir notre métier, vous montrer que l’on peut être tapissier, travailler dans le respect de la tradition mais aussi savoir être de son temps, travailler des matières modernes pour des restaurations de mobilier contemporain.

Nous avons récemment restauré des fauteuils d’époque Louis XV portant l’estampille d’un ébéniste parisien et dans le même temps des fauteuils de designers du XXème siècle (Borsani, Mourgue, Hoi Chan…). Métier empli de passion, nous avons plaisir à apporter du bonheur à nos clients en redonnant vie à des objets représentant une forte charge affective et nous aimons penser que la restauration de tous ces sièges s’inscrit dans la préservation de notre planète en redonnant vie aux objets anciens ou plus récents. Notre savoir – faire allié au choix des tissus classiques ou contemporains permet de sublimer les pièces de mobilier qui ont perdu de leur superbe et par cela même sublimer votre intérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

