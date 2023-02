Atelier et Balade poétique : “Les Mots prennent le Métro” Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit Sur réservation en ligne ou auprès des bibliothécaires. De la Place d’Italie à la Maison Européenne de la Photographie : Poésie, Écriture, Visite En partenariat avec la Maison Européenne de la Photographie (MEP) et à l’occasion du Printemps des Poètes, plusieurs bibliothèques proposent un après-midi autour des mots sur le thème des frontières, qui débutera par un atelier d’écriture poétique à la bibliothèque, puis dans le métro. Rendez-vous à 15h30 à la bibliothèque Italie pour l’atelier d’écriture d’une durée d’une heure environ, animé par Théo de l’association Rémanence des mots. Notre parcours de création littéraire se poursuit ensuite dans le métro, jusqu’au quartier du Marais et à la Maison Européenne de la Photographie, ou nous retrouvons, à 17h30, les groupes venant d’autres bibliothèques, pour un temps de restitution. L’après-midi s’achève par la visite des 2 expositions actuellement proposées à la Maison Européenne de la Photographie : – la première rétrospective en France consacrée à Zanele Muholi – deux séries de Cédrine Scheidig Zanele Muholi est un.e photographe d’Afrique du Sud de renommée internationale, dont le travail documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+. La photographe franco-caribéenne Cédrine Scheidig est la lauréate du Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents 2021. Elle expose à la MEP sa série « It is a Blessing to be the Color of Earth » (2020) documentant la vie des membres de la diaspora africaine-caribéenne qui résident en banlieue parisienne, et sa série « Les mornes, le feu » entamée en 2022 dans la ville martiniquaise de Fort-de-France. Accès sur réservation auprès des bibliothécaires aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, ou directement en ligne. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr https://www.billetweb.fr/atelier-et-balade-poetique-les-mots-prennent-le-metro

