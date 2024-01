Atelier et Balade poétique : « Les Mots prennent le Métro » Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h30 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or

Balades poétiques jusqu’au Théâtre du Rond Point.

En partenariat avec le Théâtre du Rond Point et à l’occasion du Printemps des Poètes, un après-midi autour des mots et des frontières, qui débutera par un atelier d’écriture à la bibliothèque, puis dans le métro vers le Théâtre, situé au 2Bis Av. Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris

.

Les participants pourront y échanger par groupe sur leurs

textes respectifs et assister ensuite gratuitement à une représentation du

spectacle Nom adapté du roman de Constance Debré et mis en scène

par Hughes Jourdain et Victoria Quesnel.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/nom/

