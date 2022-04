Atelier et animations pour tous ! Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nuit des musées Atelier et animations pour tous ! Musée de la chartreuse Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Accompagnés par les médiateurs culturels, participez à la fabrication de photophores et de moments de douceur autour d’un théâtre d’ombres mis en place pour la soirée. De riches collections dans un cadre d’exception. http://www.ville-douai.fr http://www.museedelachartreuse.fr;http://www.musenor.com Free entry Saturday 14 May, 18:00

Rich collections in an executive(frame) of exception. Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00 130 rue des Chartreux, 59500 Douai 59500 Douai Hauts-de-France

Détails Heure : 18:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Douai, Nord, Nuit des musées Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Ville Douai

