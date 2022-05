Atelier et animations pour tous ! Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Atelier et animations pour tous ! Musée de la chartreuse, 14 mai 2022, Douai. Atelier et animations pour tous !

Musée de la chartreuse, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre

Accompagnés par les médiateurs culturels, participez à la fabrication de photophores et de moments de douceur autour d’un théâtre d’ombres mis en place pour la soirée. Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai Departement Nord

Musée de la chartreuse Douai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douai/

Atelier et animations pour tous ! Musée de la chartreuse 2022-05-14 was last modified: by Atelier et animations pour tous ! Musée de la chartreuse Musée de la chartreuse 14 mai 2022 Douai Musée de la chartreuse Douai

Douai Nord